Подмосковные строители восстановят транспортный колледж в Макеевке

Подмосковные строители завершают восстановление транспортно-технологического колледжа в Макеевке. Здание сильно пострадало в ходе обстрелов.

Колледж основали в 1929 году. Учреждение сыграло важную роль в развитии региона и серьезно пострадало в ходе артиллерийских обстрелов. Благодаря усилиям подмосковных специалистов студенты смогут заниматься в полностью обновленных и комфортных условиях.

Рабочие обновят кровлю, установят новые окна и двери, а также заменят систему центрального отопления. Сейчас готовность объекта превышает 90%.

«Восстановление социальной инфраструктуры Макеевки — это важнейшая задача, направленная на улучшение качества жизни местного населения. Капитальный ремонт транспортно-технологического колледжа стал одним шагом к возрождению значимых объектов региона», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.