Подмосковные строители восстановят студенческое общежитие в Мариуполе

Строители из Подмосковья восстанавливают поврежденное во время боевых действий общежитие Мариупольского государственного университета им. А. И. Куинджи на проспекте Строителей. Работы контролируют эксперты ГБУ МО «УТНКР».

Специалисты уже восстановили пострадавшие конструкции, системы отопления, водоснабжения и канализации, а также отремонтировали кровлю и заменили окна.

Сейчас строители продолжают электромонтажные работы, заменяют двери и обновляют внутреннюю отделку.

На стене общежития в Мариуполе изображен Герой Российской Федерации, участник спецоперации Алексей Афанасьев. В январе 2023 года он в составе спецназа прикрывал морпехов, получил тяжелые ранения и лишился правой ноги. Медаль «Золотая звезда» он получил из рук президента Владимира Путина.