Подмосковные строители восстановят стадион «Авангард» в Луганске

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, стадион рассчитан на 22 тысячи зрителей. Он был поврежден артиллерийскими ударами и прямыми попаданиями снарядов. Его состояние оценят при помощи современных технологий: 3D-сканеров и оборудования для неразрушающего контроля.

Восстановление объекта имеет важное значение для развития региона.

«Мы пристальное обследуем каждый объект, подлежащий восстановлению, особенно такой значимый, как стадион „Авангард“. Используя современные технологии, мы можем с высокой точностью оценить степень повреждений и составить план дальнейших работ. Это позволит восстановить стадион в кратчайшие сроки и вернуть его в эксплуатацию для жителей Луганска», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

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