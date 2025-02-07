Подмосковные строители восстановят Спортивный комплекс «Локомотив» в Донецке

Подмосковные строители продолжают восстановление спортивного комплекса «Локомотив» в Донецке. Сейчас на объекте восстанавливают фасад и обновляют коммуникации.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, восстановление «Локомотива» проводят при активном участии Фонда капитального ремонта Московской области под контролем специалистов технадзора.

«Восстановление спортивного центра — важный шаг в создании современных условий для тренировок и занятий спортом. Его открытия с нетерпением ждут не только тренеры и спортсмены, но и все жители Донецка», — отметили в ведомстве.

Строители уже демонтировали аварийные плиты перекрытия, восстановили кирпичную кладку, усилили несущие конструкции, а также укрепили помещение бассейна.