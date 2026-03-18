Подмосковные строители восстановят школу № 24 в Ильичевском районе Мариуполя

В Мариуполе близится к финалу восстановление общеобразовательной школы № 24, расположенной в Ильичевском районе. Здание серьезно пострадало в ходе боевых действий.

Строители уже выполнили основной объем общестроительных работ. В школе полностью заменили оконные и дверные блоки, привели в порядок места общего пользования и обновили системы водоснабжения и водоотведения.

Сейчас основные усилия сосредоточены на модернизации инженерных сетей внутри здания: специалисты меняют систему отопления, прокладывают новую электропроводку и монтируют современную вентиляцию. Кроме того, идет благоустройство пришкольной территории и посадка растений.

За качеством и сроками работ следят подмосковные специалисты строительного контроля. Они регулярно выезжают на объект, проверяют состояние конструкций, материалы и соблюдение графика.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев высоко оценил вклад этих специалистов в восстановление новых регионов.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — подчеркнул глава ведомства.