Подмосковные строители восстановят школу №17 в Мариуполе

Подмосковные строители приступили к восстановлению школы № 17 на Правом берегу в Мариуполе. Здание относится к довоенной постройке и неоднократно подвергалось разрушению еще во время Великой Отечественной войны.

В школе уже завершили демонтажные работы и начали восстановление поврежденного конструктива здания, а также строительство разрушенных стен и укрепление фундамента.

Площадь работ превысит 14 тысяч кубометров, рассказали в подмосковном МинЖКХ. Специалисты не только приведут здание в порядок, но и сохранят исторический облик и уникальные элементы на фасаде.

Работы проводят силами подмосковного Фонда капитального ремонта.