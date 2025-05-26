Подмосковные строители восстановят школу №17 в Мариуполе

Подмосковные строители приступили к восстановлению школы № 17 на Правом берегу в Мариуполе. Здание относится к довоенной постройке и неоднократно подвергалось разрушению еще во время Великой Отечественной войны.
В школе уже завершили демонтажные работы и начали восстановление поврежденного конструктива здания, а также строительство разрушенных стен и укрепление фундамента.
Площадь работ превысит 14 тысяч кубометров, рассказали в подмосковном МинЖКХ. Специалисты не только приведут здание в порядок, но и сохранят исторический облик и уникальные элементы на фасаде.
Работы проводят силами подмосковного Фонда капитального ремонта.
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