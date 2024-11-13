Подмосковные строители восстановят школу № 64 в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя завершается ремонт школы № 64, пострадавшей от боевых действий. Здание, построенное в 1980 году и рассчитанное на 700 учеников, сильно повреждено снарядами и пожаром. В течение двух семестров школьники учились в другом здании. Однако благодаря усилиям специалистов, восстановление близится к завершению.

На данный момент выполнены работы по восстановлению конструкции, замене кровли и установке нового фасада площадью около трех тысяч квадратных метров. Специалисты заменили окна, двери, а также инженерные системы водоснабжения, канализации, электроснабжения и слаботочных сетей. Внутри отремонтировали помещения общего пользования.

«Восстановление социальных объектов, таких как школа № 64, — это приоритетная задача, которая требует высокой ответственности и внимания к каждой детали. Мы не просто ремонтируем здание, а возвращаем детям место, где они смогут учиться, развиваться и проводить время с товарищами», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Здание оснащено новыми системами безопасности, включая пожарную и охранную сигнализацию. После ремонта школа получит современные кабинеты, спортзал и актовый зал с новым оборудованием.

Ремонт проходит под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ГБУ МО «УТНКР», а также при постоянной проверке ФАУ «РосКапСтрой». Узнать подробнее о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.