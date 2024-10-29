Подмосковные строители восстановят школу № 34 в Мариуполе

Подмосковные строители завершают восстановление еще одной школы в Мариуполе. Здание в Ильичевском районе сильно пострадало в ходе боевых действий.

Здание школы построили в 1964 году, рассказали в МинЖКХ Подмосковья. Оно пострадало от прямых попаданий снарядов и артиллерийских обстрелов. Там уже восстановили конструктив, кровлю, установили пластиковые окна, заменили канализации и благоустроили территорию.

Сейчас строители завершают фасадные работы и подключают электроснабжение.

После проведения ремонта в школу вернутся 49 учителей и 728 учеников.

«Мы делаем все возможное, чтобы школа соответствовала всем требованиям безопасности и комфорта. Современные учебные аудитории, уютные кабинеты, оборудованные спортивные залы и надежные инженерные сети — все это обеспечит учащимся условия для высокого качества образования и вдохновит их на учебу», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.