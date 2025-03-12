Подмосковные строители восстановят пансионат ветеранов труда в Мариуполе
Подмосковные строители восстановят пансионат ветеранов труда № 2 в Приморском районе Мариуполя. Там отремонтируют фасад, установят новые окна и заменят коммуникации.
Ремонт здания проведет Фонд капитального ремонта Московской области, рассказали в региональном МинЖКХ.
В пансионате восстановят фасад и конструктив, установят пластиковые окна, заменят системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и канализации, проведут отделку помещений.
Ремонт кровли в здании уже завершили.
Работы проведут под контролем специалистов технадзора.