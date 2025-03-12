Подмосковные строители восстановят пансионат ветеранов труда в Мариуполе

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Подмосковные строители восстановят пансионат ветеранов труда № 2 в Приморском районе Мариуполя. Там отремонтируют фасад, установят новые окна и заменят коммуникации.

Ремонт здания проведет Фонд капитального ремонта Московской области, рассказали в региональном МинЖКХ.

В пансионате восстановят фасад и конструктив, установят пластиковые окна, заменят системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и канализации, проведут отделку помещений.

Ремонт кровли в здании уже завершили.

Работы проведут под контролем специалистов технадзора.

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