Подмосковные строители восстановят пансионат ветеранов труда в Мариуполе

В Приморском районе Мариуполя завершается восстановление одного из корпусов пансионата ветеранов труда, поврежденного во время боевых действий. Работы на объекте выполняют специалисты Фонда капитального ремонта Московской области, подведомственного региональному Министерству жилищно-коммунального хозяйства.

Трехэтажное здание общежития, расположенное на Приморском бульваре и построенное в 1957 году, получило значительные разрушения.

В рамках восстановительных работ строители укрепили несущие конструкции здания и заново смонтировали кровлю, обеспечив защиту объекта от внешних воздействий. Также они установили новые пластиковые окна и двери.

Помимо восстановления строительных конструкций, специалисты полностью обновили инженерную инфраструктуру. В здании заменили электропроводку, системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. Завершающим этапом стали внутренняя отделка помещений и ремонт фасада.

В Министерстве ЖКХ Московской области уточнили, что завершение восстановления пансионата позволит вернуть в строй важный объект социальной инфраструктуры и создать комфортные условия для проживания будущих постояльцев.