Подмосковные строители восстановят многоквартирный дом в Мариуполе

Подмосковные строители продолжают восстанавливать здания в Мариуполе. Специалисты завершают восстановление еще одного жилого многоквартирного дома в Ильичевском районе города, который пострадал в результате боевых действий.

Специалисты из Московской области укрепили конструктивные элементы здания, заменили инженерные системы, отремонтировали кровлю, установили новые окна и двери, а также отреставрировали фасад и провели внутреннюю отделку.

Сейчас рабочие продолжают работы в подъездах и занимаются благоустройством территории возле дома.

Действия строителей контролируют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья.