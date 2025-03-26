Подмосковные строители восстановят многоквартирный дом в Мариуполе

Подмосковные строители продолжают восстанавливать здания в Мариуполе. Специалисты завершают восстановление еще одного жилого многоквартирного дома в Ильичевском районе города, который пострадал в результате боевых действий.
Специалисты из Московской области укрепили конструктивные элементы здания, заменили инженерные системы, отремонтировали кровлю, установили новые окна и двери, а также отреставрировали фасад и провели внутреннюю отделку.
Сейчас рабочие продолжают работы в подъездах и занимаются благоустройством территории возле дома.
Действия строителей контролируют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья.
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