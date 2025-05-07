Подмосковные строители восстановят многоэтажный дом в Мариуполе

В Мариуполе продолжают восстанавливать здания, пострадавшие в результате попаданий снарядов. Ремонт завершают в многоквартирном доме в Орджоникидзевском районе города.

Специалисты восстановили и усилили конструктивные элементы девятиэтажного строения, отремонтировали кровлю и фасад, установили новые оконные блоки и обновили внутреннюю отделку. Кроме того, рабочие модернизировали системы водо- и электроснабжения, центрального отопления, а также канализации.

На завершающем этапе специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области проводят приемку, сверяют каждый этап с проектной документацией и определяют качество выполненных работ.

Скоро жильцы смогут вернуться домой и жить в безопасных и комфортных условиях.