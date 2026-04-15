Подмосковные строители восстановят корпус ледового центра в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя подходит к концу восстановление административно-бытового корпуса ледового центра. Объект, который долгое время находился в нерабочем состоянии, готовят к открытию после масштабного ремонта.

Сейчас строители выполняют финальные работы: обновляют фасад здания, завершают внутреннюю отделку помещений, прокладывают инженерные сети и приводят в порядок прилегающую территорию.

Контроль за качеством работ на всех этапах осуществляют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья. Это позволяет обеспечить соответствие объекта современным требованиям.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, вклад сотрудников технического контроля зачастую остается незаметным, однако именно от их работы во многом зависит итоговое качество строительства. Он подчеркнул, что в сложных условиях, в которых проходит восстановление, профессионализм и самоотдача экспертов заслуживают особого уважения.

После завершения всех работ ледовый центр вновь откроет двери для жителей и гостей города. Там возобновят тренировки по хоккею и фигурному катанию. В обновленном здании оборудуют раздевалки, административные помещения, санитарные зоны и кафетерий.