Подмосковные строители восстановят корпус Дворца культуры в Мариуполе

В Мариуполе продолжается восстановление объектов культурной инфраструктуры, серьезно пострадавших при боевых действиях. В центре внимания — второй корпус Дворца культуры «Строителей», расположенный на Азовстальской улице.

Работы в двухэтажном корпусе общей площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров начались весной 2024 года. Наиболее трудоемким этапом стало восстановление конструктивной части: строителям пришлось заново возводить отдельные участки стен и перекрытий, а сохранившиеся элементы усиливать, чтобы вернуть зданию необходимую прочность и безопасность.

После завершения основных восстановительных мероприятий специалисты приступили к обновлению внешнего облика и инженерных систем. Они полностью заменили кровлю, установили новые оконные блоки.

Фасад утеплили, выровняли и покрасили. Параллельно провели работы по монтажу всех ключевых инженерных систем — от отопления и водоснабжения до вентиляции и электрики.

Сейчас основное внимание сосредоточено на внутренних работах: в помещениях укладывают полы, выполняют отделку стен и устанавливают потолочные конструкции. Следующим этапом станет благоустройство прилегающей территории.

Контроль за качеством на всех стадиях реконструкции осуществляют специалисты подведомственного Министерству ЖКХ Московской области Управления технического надзора капитального ремонта. За время реализации проекта эксперты неоднократно выезжали на объект — всего они провели около 90 проверок, включая контроль скрытых работ и финальных этапов отделки.

После завершения восстановления корпус получит новое назначение: там планируют открыть творческие пространства, включая художественную студию, студию звукозаписи и мастерскую по изготовлению мягкой игрушки.