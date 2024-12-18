Подмосковные строители восстановят колледж в Мариуполе

Подмосковные строители восстановят Центр профессионально-технического образования в Центральном районе Мариуполя. Там обновят кровлю, инженерные сети, установят новые окна и двери.

Учебное заведение основали в 1991 году. Там готовят мастеров отделочных и строительных работ, машинистов локомотивов, слесарей, электромонтеров и других специалистов.

Там демонтируют и восстановят поврежденные конструкции, заменят коммуникации, обновят крышу, установят новые окна и двери, а также проведут отделку помещений.

«Ремонтно-восстановительные работы в Мариупольском центре профессионально-технического образования — это не просто восстановление здания, а важный вклад в будущее региона. Благодаря совместным усилиям специалистов этот центр сможет вновь готовить высококвалифицированных специалистов, что станет основой экономического развития и социальной стабильности», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Работы провели силами Фонда капитального ремонта Подмосковья под контролем специалистов технадзора.