Подмосковные строители восстановят еще одну школу в Макеевке

Как рассказали в подмосковном МинЖКХ, школу основали в 1956 году, она рассчитана на 150 учеников. Сейчас специалисты завершают ремонт кровли, устанавливают пластиковые окна и проводят отделку помещений.

«Мы понимаем насколько важно восстановление школы для жителей Макеевки. Наша задача — не просто вернуть детям место для учебы, а восстановить дух и атмосферу учебного заведения, сделав его максимально уютным и комфортным для детей. Работы идут под постоянным контролем, чтобы обеспечить наилучшее качество и безопасность на каждом этапе», - отметил глава министерства Антон Велиховский.

Работы проводит Фонд капитального ремонта Подмосковья, за ними следят специалисты технадзора.