Подмосковные строители восстановят еще один жилой дом в Мариуполе

Подмосковные строители восстановят девятиэтажный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Здание серьезно пострадало в ходе боевых действий, в том числе от ударных волн и обстрелов.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, специалисты уже завершили основные работы: восстановили кровлю, заменили коммуникации, отреставрировали фасад, установили новые окна и двери. Там также проведут внутреннюю отделку помещений и благоустройство территории.

Работы проводят под контролем специалистов технадзора.

«Восстановление зданий на пострадавших территориях требует не только высоких стандартов качества. Мы уверены, что каждый этап работ по восстановлению многоквартирных домов в Мариуполе будет выполнен в срок и с полным соблюдением строительных норм, чтобы жители смогли вернуться в свои обновленные дома как можно скорее», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

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