Подмосковные строители восстановят еще один жилой дом в Мариуполе

Подмосковные строители восстановят еще один жилой дом на улице Воинов-Освободителей в Мариуполе. Девятиэтажное здание сильно пострадало в ходе боевых действий.

Стены дома, кровля и межэтажные перекрытия разрушились из-за прямых попаданий снарядов, рассказали в региональном МинЖКХ. В ходе восстановления подмосковные специалисты обновят конструктивные элементы, кровлю, заменят окна, двери и коммуникации, а также проведут отделку помещений.

«Мы уделяем особое внимание качеству выполнения работ, чтобы каждое здание стало комфортным и безопасным для проживания. Данные проекты требуют особой точности и ответственности, и я уверен, что благодаря отлаженной работе специалистов все задачи будут выполнены качественно и в срок», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Работы проведут силами Фонда капитального ремонта Подмосковья под контролем сотрудников технадзора.