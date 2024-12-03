Подмосковные строители восстановят еще один жилой дом в Мариуполе

Подмосковные строители продолжают восстанавливать еще один жилой дом в Мариуполе. Здание пострадало в ходе обстрелов.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, строители провели демонтажные работы, восстановили конструктивные элементы здания, отремонтировали кровлю, установили новые окна и коммуникации, обновили фасад и благоустроили территорию. Сейчас на объекте завершают отделку помещений.

«Восстановление разрушенных домов — это не просто строительство, это возвращение к нормальной жизни тысяч семей. Работа над объектами в Мариуполе и других пострадавших регионах требует высокой степени ответственности от специалистов всех уровней», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

Ход работ контролируют сотрудники технадзора.