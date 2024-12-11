Подмосковные строители восстановят еще один дом в Приморском районе Мариуполя

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, работы проводят силами Фонда капитального ремонта региона под контролем сотрудников технадзора.

В здании восстанавливают конструктивные элементы, ремонтируют фасад и кровлю, обновляют коммуникации, устанавливают пластиковые окна и ведут отделку помещений.

«Восстановление жилья и инфраструктуры в пострадавших регионах — это возвращение к полноценной жизни тысяч семей. Только в этом году было отремонтировано 173 жилых дома на территории Донецкой Народной Республики, в Мариуполе завершены работы на 350 фасадах, а впереди — сдача еще 400 квартир до конца 2024 года», — отметил глава министерства Антон Велиховский.