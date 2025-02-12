Подмосковные строители восстановят еще один дом в Приморском районе Мариуполя

Строители из Подмосковья восстанавливают жилой дом в Приморском районе Мариуполя, пострадавший в результате боевых действий. За ходом работ следят эксперты ГБУ МО «УТНКР».
Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области уже восстановили конструкцию здания, а также наладили работу систем водоснабжения и отопления. Кроме того, они починили кровлю и установили новые окна и двери.
Строителям еще предстоит провести работы во входных группах и местах общего пользования.
Работы по проекту координируют Минстрой и правительство России.
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