Подмосковные строители восстановят еще один дом в Приморском районе Мариуполя

Строители из Подмосковья восстанавливают жилой дом в Приморском районе Мариуполя, пострадавший в результате боевых действий. За ходом работ следят эксперты ГБУ МО «УТНКР».

Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области уже восстановили конструкцию здания, а также наладили работу систем водоснабжения и отопления. Кроме того, они починили кровлю и установили новые окна и двери.

Строителям еще предстоит провести работы во входных группах и местах общего пользования.

Работы по проекту координируют Минстрой и правительство России.