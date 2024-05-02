Подмосковные строители восстановят еще один дом в Мариуполе | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 12:24 Подмосковные строители восстановят еще один дом в Мариуполе Министерство ЖКХ МО

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Подмосковные строители взавершают восстановление жилого дома в Мариуполе. Его серьезно повредили во время активной фазы СВО.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сейчас рабочие восстановили конструктив здания и провели кровельные работы. Они провели отделку и покрасили стены, а также привели в порядок отмостку.

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В здании восстановили системы отопления, газоснабжения, водоснабжения и канализацию.

Работы провели при координации Минстроя России, под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и «РКС-НР» при контроле специалистов технадзора.

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