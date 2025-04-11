Подмосковные строители восстановят еще один дом в Мариуполе

Подмосковные строители завершают восстановление еще одного дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий.

Из-за прямых попаданий снарядов в доме разрушились стены, а также частично обрушились конструктивные элементы. Сейчас его стройготовность составляет боле чем 80%.

Специалисты продолжают восстановление конструктива, реставрируют фасад, ремонтируют кровлю, устанавливают новые окна, проводят коммуникации и ведут отделку помещений.

Работы проводят под контролем специалистов технадзора.