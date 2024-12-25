Подмосковные строители восстановят еще один дом в Мариуполе

Строители из Подмосковья продолжают восстановление очередного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Девятиэтажное здание серьезно пострадало из-за попадания снаряда и пожаров.

Сейчас готовность работ превышает 35%. Строители укрепят конструктив здания, восстановят фасад и кровлю, модернизируют коммуникации.

«Работы на объекте ведутся по самым высоким стандартам качества под ежедневным контролем подмосковных экспертов. Благодаря совместным усилиям специалистов всех уровней регион возрождается, и тысячи людей возвращаются к нормальной жизни», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Работы проводят под контролем специалистов технадзора.