Подмосковные строители восстановят еще один дом в Мариуполе

Строители из Подмосковья продолжают восстановление очередного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Девятиэтажное здание серьезно пострадало из-за попадания снаряда и пожаров.
Сейчас готовность работ превышает 35%. Строители укрепят конструктив здания, восстановят фасад и кровлю, модернизируют коммуникации.
«Работы на объекте ведутся по самым высоким стандартам качества под ежедневным контролем подмосковных экспертов. Благодаря совместным усилиям специалистов всех уровней регион возрождается, и тысячи людей возвращаются к нормальной жизни», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Работы проводят под контролем специалистов технадзора.
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