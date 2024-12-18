Подмосковные строители восстановят еще один дом в Мариуполе

Подмосковные строители продолжают восстановление еще одного жилого дома в Приморском районе Мариуполя. Здание серьезно пострадало от прямых попаданий снарядов и пожаров.

Специалисты из Подмосковья восстановят и усилят несущие стены дома, установят там новые окна с теплоизоляцией, обновят системы водоснабжения и радиаторы. Кроме того, в помещениях проведут отделку — новый облик получат стены, полы и потолки. Готовность работ уже превысила 50%.

Работы проводят под контролем специалистов подмосковного технадзора.

«Благодаря усилиям экспертов ГБУ МО „УТНКР“ и других участников восстановительного процесса мы видим положительную динамику: восстановительные работы уже выполнены наполовину, а качество работ и материалов находится на высочайшем уровне», — отметил глава МинЖКХ области Антон Велиховский.