Подмосковные строители восстановят еще один дом в Макеевке

Подмосковные строители восстановят еще один жилой дом в Макеевке. Он пострадал в ходе боевых действий.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, специалисты усилят конструктивные элементы, восстановят кровлю, установят новые окна, обновят коммуникации и проведут благоустройство территории.

«Восстановление жилого фонда Макеевки — это не просто ремонтные работы. Это вклад в возвращение к привычной, комфортной жизни жителей пострадавших домов», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Специалисты регионального технадзора ежедневно контролируют ход работ, а также следят за их качеством.