Подмосковные строители восстановят еще один детский сад в Мариуполе

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области провели детальную проверку здания детского сада на проспекте Строителей в Мариуполе. Его построили еще в 1960 году.

В ходе обследования эксперты тщательно оценили состояние всех основных конструкций и систем здания. Они проверили, в каком состоянии находятся несущие стены, фундамент и перекрытия между этажами.

На кровле и фасаде зафиксировали серьезные повреждения, вызванные прямыми попаданиями снярадов и взрывными волнами.

Также специалисты провели инспекцию внутренней системы коммуникаций. Каждая трещина и любое смещение элементов измерили и зафиксировали. Эта работа служит основой для принятия всех последующих решений о судьбе здания.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что труд экспертов, оставаясь в тени, имеет колоссальное значение.

По итогам проведенного обследования сейчас создают техническое заключение. В документе укажут выводы о текущем состоянии конструкций, дадут оценку степени повреждений и определят категорию технического состояния здания.

Уже сейчас на объекте проводят ремонтно-восстановительные работы, которые выполняют специалисты Фонда капитального ремонта Подмосковья.