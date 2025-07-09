Подмосковные строители восстановят еще 11 квартир в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжаются восстановительные работы в одном из десятиэтажных жилых домов. Сейчас основное внимание уделяется внутренней отделке и приемке квартир после ремонта.
Дом получил серьезные повреждения: пострадал фасад, несущие конструкции, а также инженерные сети. Сегодня здание возвращается к нормальной жизни благодаря слаженной работе строителей и постоянному контролю за качеством работ.
Ранее здесь уже восстановили основные конструкции, фасад, крышу и общие зоны. Сейчас в ремонте находятся 11 квартир. В них меняют инженерные сети, устанавливают сантехнику и ведут отделочные работы. Каждую квартиру проверяют поэтапно специалисты технического надзора.
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