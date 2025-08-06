Подмосковные строители восстановят двор жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
В Левобережном районе Мариуполя продолжаются активные работы по благоустройству придомовой территории. Специалисты строительного контроля из Подмосковья тщательно контролируют процесс выполнения работ.
Рабочие занимаются установкой бордюров и поребриков, проводят подготовительные работы с использованием щебня и песка.
В ближайших планах — укладка асфальтового покрытия, монтаж тротуарной плитки, озеленение территории и установка современных систем освещения.
Комплексный подход направлен на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной среды для жителей.
Эксперты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, контролируют проведение работ, чтобы гарантировать соблюдение нормативов и сроков.