Подмосковные строители восстановили дом в Центральном районе в Мариуполе

В Мариуполе завершается восстановление 14-этажного дома в Центральном районе Мариуполя. Специалисты приступили к приемке выполненных работ.

В здании выполнили полный комплекс работ: усилили несущие конструкции, уложили современную кровлю и смонтировали новые инженерные коммуникации.

Фасад дома обновили, а в подъездах провели качественный ремонт. Финальный этап означает, что жильцы скоро смогут вернуться в обновленные квартиры.

Подмосковные специалисты в тесном сотрудничестве с федеральными экспертами по строительному надзору регулярно выезжали на объект, чтобы следить за ходом работ, проверять качество материалов и соблюдение технологий.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев высоко оценил вклад инспекторов.

«Ваша работа имеет колоссальное значение. При сложных условиях проявленные вами качества — настоящий героизм и самоотверженность. Аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — подчеркнул глава ведомства.