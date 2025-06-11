Подмосковные строители восстановят дом в Центральном районе Мариуполя

В Центральном районе Мариуполя продолжается восстановление многоквартирного девятиэтажного дома. Из-за обстрелов и пожаров здание сильно повредилось, и сейчас его постепенно приводят в порядок.

Специалисты из Подмосковья уже полностью отремонтировали 25 квартир, в восьми еще проводят работы. В помещениях клеят обои, укладывают полы, отделывают потолки и устанавливают сантехнику. Помимо этого, сейчас активно ведутся отделочные работы в подъездах и других общих зонах.

Ранее строители разобрали поврежденные части здания, восстановили несущие конструкции, отремонтировали крышу, заменили окна на пластиковые и обновили фасад. За ходом работ следят представители Управления технического надзора капитального ремонта. Они ежедневно приезжают на объект, чтобы контролировать качество и сроки работ.