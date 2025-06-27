Подмосковные строители восстановят дом в Приморском районе Мариуполя

Трехэтажный жилой дом продолжают восстанавливать в Приморском районе Мариуполя. Подмосковные специалисты помогут обновить стены, обрушенные конструкции и коммуникации.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, здание сильно пострадало в ходе обстрелов.

Ежедневно на объекте трудятся подмосковные специалисты, в том числе сотрудники технадзора. Они проверяют качество работ и следят за строгим соблюдением технологий.

«Каждый этап, от усиления конструкций до чистовой отделки, проходит под пристальным вниманием экспертов. Благодаря этому подходу создаются условия для безопасного и долговечного восстановления дома», — отметили в министерстве.

Строители уже заменили все коммуникации, установили новые окна, восстановили кровлю и провели чистовую отделку помещений.