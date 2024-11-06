Подмосковные строители восстановят дом в поселке Каменск

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Подмосковные строители восстановят жилой дом в поселке Каменск под Мариуполем. Здание сильно пострадало в ходе боевых действий.

Дом в Каменске серьезно пострадал из-за попадания осколков артиллерийских снарядов. Специалисты подмосковного Фонда капитального ремонта уже отреставрировали фасад, привели в порядок кровлю, установили новые окна и двери, а также провели отделку помещений. Им предстоит заменить коммуникации, чтобы обеспечить их надежную работу.

«Каждый такой объект для нас — это обязательство перед жителями, которые оказались в сложных условиях. Мы стремимся не только обеспечить безопасность зданий, но и повысить комфорт в домах. Совместная работа специалистов всех уровней позволит улучшить условия для тысяч людей», — отметил глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.

Работы контролируют сотрудники регионального технадзора.

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