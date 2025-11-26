Подмосковные строители восстановят дом в Орджоникидзевском районе в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя активно идет капитальный ремонт одного из многоквартирных домов. За последние месяцы специалисты уже выполнили большой объем работ, чтобы улучшить условия проживания.

Полностью обновили конструктивные элементы здания, а крышу и фасад привели в порядок. Старые окна заменили современными стеклопакетами, а подъезды получили новую качественную отделку. Кроме того, в доме полностью обновили инженерные коммуникации.

Сейчас на объекте начался монтаж новых лифтов — это одно из самых ожидаемых улучшений, особенно важное для семей с детьми и пожилых жителей. Работы проходят под постоянным контролем Управления технического надзора капитального ремонта, что обеспечивает высокое качество и соответствие всем требованиям.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что строителям пришлось работать в непростых условиях, и подчеркнул, что считает их самоотверженность настоящим примером профессионализма и мужества. Он добавил, что в ближайшее время дом будет полностью готов к встрече жителей.