Подмосковные строители восстановят дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжается капитальный ремонт многоквартирного дома. Специалисты регулярно проверяют ход работ, чтобы все выполнялось качественно и в срок. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Ремонт ведут по утвержденным проектам и нормам, а эксперты следят за материалами и технологиями, чтобы обновленный дом был надежным и долговечным. Сейчас девятиэтажка находится в активной стадии восстановления и постепенно приобретает новый облик.

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев отметил, что труд специалистов стройнадзора часто остается незаметным, но при этом имеет огромное значение. На объекте площадью более трех тысяч квадратных метров ремонтируют крышу и фасад, устанавливают современные окна и двери, полностью меняют систему водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения. Отдельное внимание уделяют внутренней отделке общих помещений, чтобы жильцам было комфортно в обновленном доме.