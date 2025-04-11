Подмосковные строители восстановят дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать девятиэтажный жилой дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Работы находятся на завершающей стадии.
Строители уже восстановили поврежденный в результате попаданий снарядов конструктив дома, отремонтировали кровлю, а также заменили инженерные системы. Кроме того, рабочие установили новые окна и двери, обновили помещения внутри дома и фасад.
Сейчас специалисты ремонтируют отмостку вокруг здания.
За соблюдением правил с начала проведения ремонта внимательно следят эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.
Водитель иномарки протаранил остановку в Москве. Пострадала женщина
Гимнастки из Лобни победили на соревнованиях в Петербурге
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Петербурге
Компания «Метиз» из Щелкова разработала новые виды протезов кистей рук
Еще 3 видеокамеры установили на железнодорожных станциях в Дмитрове
Космические мозаики Нади Леже восстановили в Дубне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте