Подмосковные строители восстановят дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжается восстановление пятиэтажного жилого дома. Здание пострадало из-за попадания снарядов и ударной волны. Работами руководит ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а специалисты ГБУ МО «УТНКР» ежедневно следят за ходом ремонта.

Из-за поврежденных стен и разрушенных элементов конструкций требуется особый подход. В рамках восстановления фасад грунтуют, утепляют, красят и покрывают декоративной минеральной штукатуркой. Также ремонтируют крышу, усиливают несущие конструкции, обновляют инженерные системы и устанавливают новые пластиковые окна.

«За 2024 год при участии специалистов Московской области восстановлено 362 многоквартирных дома в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. В этом году планируется вернуть к жизни еще 900 многоквартирных домов в подшефных регионах», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Напомним, ГБУ МО «УТНКР» с начала работ занимается восстановлением инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.