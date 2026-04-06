Подмосковные строители восстановят дом в микрорайоне 2-й участок в Мариуполе

В мариупольском микрорайоне 2-й участок строители почти завершили восстановление многоэтажки, которая пострадала от боевых действий. Процесс контролируют подмосковные специалисты.

Строители полностью восстановили несущие и ограждающие конструкции, гарантируя надежность и безопасность дома, привели в порядок фасад и крышу, а также полностью обновили внутренние инженерные сети.

Особое внимание уделили местам общего пользования: в подъездах провели чистовую отделку, установили новые входные и межквартирные двери. Сейчас завершается финальная стадия — монтаж оконных блоков.

Каждый этап контролирует подмосковное Управление технического надзора капитального ремонта: инспекторы ежедневно выезжают на объекты, чтобы следить за качеством работ.

«Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — подчеркнул ранее министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев, обращаясь к экспертам стройконтроля.