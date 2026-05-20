Подмосковные строители восстановят дом на проспекте Строителей в Мариуполе

В Жовтневом районе Мариуполя завершается восстановление пятиэтажного жилого дома, расположенного на проспекте Строителей. Работы проходят под контролем специалистов Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Одним из самых сложных этапов реконструкции стало восстановление двух подъездов, которые ранее полностью демонтировали. Строителям фактически пришлось заново возводить конструкции, соблюдая современные строительные требования и технологические стандарты.

В рамках масштабного обновления специалисты Фонда капитального ремонта Московской области выполнили комплекс строительных и инженерных работ. На объекте провели армирование и бетонирование плит перекрытия, восстановили стены и лестничные марши, смонтировали новую кровлю.

Кроме того, в доме установили окна, двери и балконные ограждения, полностью обновили инженерные коммуникации, выполнили утепление фасада и его внешнюю отделку, а также привели в порядок подъезды.

Контроль за качеством восстановления осуществляли на всех этапах. За время проведения работ специалисты строительного надзора совершили 122 выезда на объект.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев ранее отметил, что работа сотрудников стройконтроля зачастую остается незаметной для жителей, однако именно от нее во многом зависит качество и безопасность восстановления объектов. По его словам, специалисты выполняют задачи в непростых условиях, проявляя высокий уровень профессионализма и ответственности.

После завершения строительных работ в доме дополнительно отремонтируют 40 квартир. Их планируют передать владельцам уже полностью готовыми для проживания.