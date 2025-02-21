Подмосковные строители восстановят дом на Олимпийской улице в Мариуполе

Подмосковные строители восстанавливают девятиэтажный дом на улице Олимпийская в Мариуполе, пострадавший в результате боевых действий. Контролируют работы специалисты ГБУ МО «УТНКР».
Строители уже демонтировали аварийные стены, восстановили конструктив дома, обновили кровлю и фасад, установили новые окна и двери, а также обновили входные группы. Сейчас они меняют систему газоснабжения здания.
Позже рабочие из Московской области проведут капитальный ремонт других инженерных сетей.
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