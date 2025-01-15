Подмосковные строители восстановят дом на Киевской улице в Мариуполе

Подмосковные строители восстановят жилой дом на Киевской улице в Мариуполе. Он сильно пострадал от прямых попаданий снарядов в ходе боевых действий.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, дом восстановят силами Фонда капитального ремонта Подмосковья под контролем специалистов технадзора.

Специалисты восстановят конструктив здания, проведут кровельные и фасадные работы, а также проведут отделку, заменят коммуникации, окна и двери.

«В планах на 2025 год восстановление более 1000 объектов на новых территориях, в числе которых 900 многоквартирных домов и 150 объектов социально-культурного значения. Специалисты качественно и быстро проводят ремонт пострадавших зданий, для того чтобы жители смогли поскорее вернуться в свои квартиры», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.