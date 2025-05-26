Подмосковные строители восстановят дом на Азовстальской улице в Мариуполе

Подмосковные строители продолжают восстановление жилого дома на Азовстальской улице в Мариуполе. Он серьезно пострадал в ходе боевых действий.

Как сообщили в региональном МинЖКХ, самый большой урон здание получило из-за попадания снаряда. Из-за этого бетон стал хрупким, а стены и перекрытия могли обрушиться.

«В результате изменения цвета бетона на желтый и розовый, деформаций, сквозных наклонных и вертикальных трещины с раскрытием до 10 миллиметров повсеместно часть дома признали аварийным», — пояснили в ведомстве.

Специалисты устранили угрозу обрушения и демонтировали часть здания, чтобы укрепить конструктив. Вместе с тем, в доме ремонтируют стены, перекрытия и межпанельные швы, а также заделывают трещины, обновляют кровлю, балконы, окна и двери. Там также полностью заменят коммуникации.