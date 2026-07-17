Сегодня 10:26 Подмосковные строители восстановят детский сад в Приморском районе Мариуполя Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области Подмосковье

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В Приморском районе Мариуполя продолжается восстановление детского сада, построенного в 1966 году. Объект включили во второй этап программы по обновлению социально значимой инфраструктуры города.

За годы эксплуатации здание значительно износилось: деревянные окна и двери утратили свои эксплуатационные качества, а инженерные коммуникации требовали полной замены. Работы выполняют специалисты из Московской области. В ходе капитального ремонта они полностью обновили кровлю, смонтировали новые системы отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения и сантехническое оборудование, а также завершили внутреннюю отделку помещений.

Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

Одной из особенностей обновленного детского сада станет художественная роспись стен, которая создаст для воспитанников яркую и комфортную атмосферу.

Контроль качества на всех этапах ремонта осуществляют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Они проверяют соответствие выполненных работ проектной документации и действующим российским требованиям к современным дошкольным учреждениям. Одной из последних проведенных проверок стала приемка устройства полов на первом этаже.

Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

«Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде!», — обратился к экспертам Управления министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.