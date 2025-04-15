Подмосковные строители восстановят детский сад в Ильичевском районе Мариуполя

Подмосковные строители завершают восстановление еще одного детского сада в Ильичевском районе Мариуполя. Там обновили коммуникации, фасад и кровлю, провели отделку помещений и установили новые игровые площадки.
В детском саду провели полный комплекс работ, здание сделали современным и уютным. Там заменили окна, обновили фасад, кровлю, коммуникации, установили новые игровые и спортивные площадки, а также видеокамеры для безопасности детей.
В учреждении будут заниматься около 100 воспитанников.
Все работы провели под контролем специалистов технадзора.
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