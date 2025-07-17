Подмосковные строители восстановят детский сад №16 в Приморском районе Мариуполя

В Приморском районе Мариуполя продолжаются восстановительные работы в здании детского сада № 16. Их проводят специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

На объекте ежедневно трудятся свыше 40 профессиональных строителей.

Двухэтажное здание постройки времен СССР, серьезно пострадавшее в ходе боевых действий, постепенно обретает новый облик. Комплексный ремонт детского сада площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров выполнен на четверть.

Сейчас бригады заняты укреплением несущих конструкций, заменой кровли, восстановлением фасада, монтажом современных инженерных систем, установкой новых оконных блоков и дверей, а также модернизацией санузлов.

Особое внимание уделяют созданию безопасной и развивающей среды для детей. На прилегающей территории появятся современные игровые комплексы, новые асфальтированные дорожки и мягкие покрытия из резиновой крошки.

Фонд капитального ремонта Московской области, выполняющий работы, строго соблюдает все строительные нормативы. Качество каждого этапа контролируют инспекторы.