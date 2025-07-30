Подмосковные строители восстановят детский интернат в Мариуполе

В Ильичевском районе Мариуполя продолжается восстановление интерната, поврежденного в результате боевых действий. В масштабной реконструкции принимают участие свыше 80 строителей.

Работы завершены уже на 70%. Специалисты полностью восстановили четыре корпуса: учебный и спальный, а также столовую и хозяйственный блок.

Кроме того, они заменили кровлю, провели внутреннюю отделку помещений, обновили инженерные коммуникации.

Сейчас завершается установка автоматизированной системы оповещения, синхронизированной с учебным расписанием, настройка сети Wi-Fi и экстренной связи.

Работы стартовали в марте 2024 года и находились под постоянным контролем экспертов Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Специалисты провели на объекте более 200 проверок.

После завершения ремонта коррекционная школа-интернат, рассчитанная на 215 детей с особыми образовательными потребностями, станет современным, безопасным и комфортным пространством.