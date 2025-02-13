Подмосковные строители восстановят детский дом в Мариуполе

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Подмосковные строители продолжают восстанавливать детский дом в Левобережном районе Мариуполя. Проведение работ контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР».

Здание пострадало в результате прямого попадания украинского снаряда в крышу. Часть дома обрушилась, а фасад повредили осколки.

Сейчас рабочие восстанавливают конструктив строения, ремонтируют крышу и стены, устанавливают новые дверные и оконные блоки. Кроме того, они меняют инженерные коммуникации и отделывают помещения.

После восстановления в детском доме разместят 60 дошкольников.

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