Подмосковные строители восстановят детский дом в Мариуполе

Здание пострадало в результате прямого попадания украинского снаряда в крышу. Часть дома обрушилась, а фасад повредили осколки.

Сейчас рабочие восстанавливают конструктив строения, ремонтируют крышу и стены, устанавливают новые дверные и оконные блоки. Кроме того, они меняют инженерные коммуникации и отделывают помещения.

После восстановления в детском доме разместят 60 дошкольников.