Подмосковные строители восстановят детский дом в Мариуполе
Подмосковные строители продолжают восстанавливать детский дом в Левобережном районе Мариуполя. Проведение работ контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР».
Здание пострадало в результате прямого попадания украинского снаряда в крышу. Часть дома обрушилась, а фасад повредили осколки.
Сейчас рабочие восстанавливают конструктив строения, ремонтируют крышу и стены, устанавливают новые дверные и оконные блоки. Кроме того, они меняют инженерные коммуникации и отделывают помещения.
После восстановления в детском доме разместят 60 дошкольников.
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