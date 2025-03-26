Подмосковные строители восстановят больницу в поселке Тельманово в ДНР

Подмосковье продолжает помогать подшефным территориям ДНР восстанавливать разрушенную инфрастуктуру. Так, строители начали капитальный ремонт больницы на Садовом переулке в поселке Тельманово.

Подмосковные строители капитально отремонтируют здание Центральной районной больницы. Сейчас там трудятся 18 специалистов, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас они ведут демонтажные работы.

Работы планируют завершить к концу ноября. После этого жители получат доступ к современному медучреждению.