Подмосковные строители восстановят больницу в поселке Тельманово в ДНР
Подмосковье продолжает помогать подшефным территориям ДНР восстанавливать разрушенную инфрастуктуру. Так, строители начали капитальный ремонт больницы на Садовом переулке в поселке Тельманово.
Подмосковные строители капитально отремонтируют здание Центральной районной больницы. Сейчас там трудятся 18 специалистов, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас они ведут демонтажные работы.
Работы планируют завершить к концу ноября. После этого жители получат доступ к современному медучреждению.
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