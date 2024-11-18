Подмосковные строители восстановят бассейн спортшколы в ЛНР

Площадь бассейна превышает 3,6 тысячи квадратных метров. Он был построен в 1972 году и с тех пор в спортивной школе не проводился капитальный ремонт. С 2014 года бассейн перестал работать, и за последние годы здание получило серьезные повреждения из-за постоянных обстрелов.

На текущем этапе ремонта подмосковные строители завершили восстановление и укрепление несущих конструкций, установили новую кровлю и плитки покрытия над бассейном. Специалисты также полностью заменили проводку, установили новое щитовое оборудование.

Внутренние работы включают косметический ремонт помещений и подготовку к отделке 25-метрового бассейна с объемом чаши 900 кубических метров. Облицовка стен в душевых и раздевалках выполнена из керамогранита, смонтированы подвесные потолки, осветительные приборы и двери. По состоянию на сегодняшний день, все ремонтно-восстановительные работы ведутся строго в соответствии с графиком и выполнены на 75%.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что проект восстановления бассейна подходит к завершающему этапу. Он подчеркнул важность не только возрождения объекта, но и его модернизации для создания комфортных условий для молодых спортсменов.

«Мы уверены, что после завершения работ бассейн вновь станет центром спортивной жизни региона», — добавил Велиховский.

В дополнение к текущим работам, специалисты планируют обеспечить школу автономным водоснабжением, установив собственную скважину, что повысит надежность эксплуатации объекта.