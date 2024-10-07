Подмосковные строители восстановят 820 фасадов и 5,6 тысячи квартир в Мариуполе

Подмосковные строители восстановят свыше 5,6 тысячи квартир в жилых домах Мариуполя. Они также продолжают ремонт 820 фасадов.

Масштабные работы в Мариуполе ведут силами Фонда капитального ремонта Подмосковья. Так, недавно специалисты завершили окрашивание фасадов зданий на улице Курчатова.

«Работы в Мариуполе ведутся по высоким стандартам и с соблюдением всех строительных норм. Наши специалисты стремятся не просто отремонтировать дома и сделать их безопасными и комфортными для проживания, а также придать зданиям современный красивый облик», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

За ходом ремонта следят сотрудники технадзора. Как отметили в ведомстве, подмосковные специалисты обеспечивают высокие темпы и качество работ.

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